Pasqua in lockdown, il Viminale avvisa i prefetti: controlli a tappeto in tutta Italia (Di martedì 16 marzo 2021) I controlli delle forze dell’ordine contro la diffusione del Covid vanno svolti “con accuratezza” e si devono concentrare “specificamente nelle aree urbane più sensibili, potenzialmente interessate da fenomeni di assembramento, specialmente in corrispondenza delle giornate festive e prefestive”. Così una circolare del Viminale ai prefetti. Nel periodo Pasquale, poi, servono “mirati controlli lungo le strade di scorrimento extra-urbano, potenzialmente interessate da flussi di traffico più intensi”. Uguale attenzione andrà rivolta “alle stazioni aeroportuali e ferroviarie, come pure agli altri snodi della mobilità urbana”. La circolare, firmata dal capo di Gabinetto del Viminale, Bruno Frattasi, illustra le disposizioni del decreto legge del 13 marzo scorso, che introducono “una ... Leggi su tpi (Di martedì 16 marzo 2021) Idelle forze dell’ordine contro la diffusione del Covid vanno svolti “con accuratezza” e si devono concentrare “specificamente nelle aree urbane più sensibili, potenzialmente interessate da fenomeni di assembramento, specialmente in corrispondenza delle giornate festive e prefestive”. Così una circolare delai. Nel periodole, poi, servono “miratilungo le strade di scorrimento extra-urbano, potenzialmente interessate da flussi di traffico più intensi”. Uguale attenzione andrà rivolta “alle stazioni aeroportuali e ferroviarie, come pure agli altri snodi della mobilità urbana”. La circolare, firmata dal capo di Gabinetto del, Bruno Frattasi, illustra le disposizioni del decreto legge del 13 marzo scorso, che introducono “una ...

Advertising

Corriere : Lombardia e Lazio sperano di tornare in arancione prima del lockdown di Pasqua - Corriere : Lombardia e Lazio sperano di tornare in arancione prima del lockdown di Pasqua - FrancescoLollo1 : Se dopo un anno dal primo #lockdown si sta provvedendo a nuove restrizioni e ad altre chiusure generalizzate per Pa… - MRGUMEDE40 : RT @Libero_official: Un #lockdown 'mordi e fuggi' per #Lombardia, #Veneto e #Lazio? Le tre regioni sperano di tornare arancioni prima di #P… - rosaroccaforte : RT @Libero_official: Un #lockdown 'mordi e fuggi' per #Lombardia, #Veneto e #Lazio? Le tre regioni sperano di tornare arancioni prima di #P… -