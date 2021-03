Non è la Rai, Eleonora Cecere e la nuova vita: «Ora faccio la vigilantes» (Di martedì 16 marzo 2021) Eleonora Cecere, ex stellina di Non è la Rai, mitico programma di Gianni Boncompagni, oggi di lavoro fa la vigilantes. Quella di Eleonora Cecere è stata una carriera nel mondo dello spettacolo che è iniziata quando era bambina, ben prima di entrare a “Non è la Rai”. NON E’ LA RAI, Eleonora Cecere: “OGGI faccio LA vigilantes” Eleonora Cecere dopo “Non è la Rai” e 37 anni nel mondo dello spettacolo fa la vigilantes: “Oggi faccio la vigilantes – ha spiegato ai microfoni di Rai Radio2 durante la trasmissione “I Lunatici” – con una società a cui tengo tantissimo. Una società che mi ha accolto a braccia aperte. Con questa pandemia il lavoro dello spettacolo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 16 marzo 2021), ex stellina di Non è la Rai, mitico programma di Gianni Boncompagni, oggi di lavoro fa la. Quella diè stata una carriera nel mondo dello spettacolo che è iniziata quando era bambina, ben prima di entrare a “Non è la Rai”. NON E’ LA RAI,: “OGGILAdopo “Non è la Rai” e 37 anni nel mondo dello spettacolo fa la: “Oggila– ha spiegato ai microfoni di Rai Radio2 durante la trasmissione “I Lunatici” – con una società a cui tengo tantissimo. Una società che mi ha accolto a braccia aperte. Con questa pandemia il lavoro dello spettacolo ...

