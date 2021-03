Advertising

LaGazzettaWeb : Morto Modeo, il boss dei boss nella Taranto a mano armata - BlunoteWeb : #Taranto: Morto ex boss #RiccardoModeo, stava scontando #ergastolo - _COSMOPOLIS_ : Taranto, morto ex capo clan Modeo #15marzo #attualità #taranto #cosmopolis_media - rep_bari : Taranto, morto l'ex boss Riccardo Modeo: stava scontando ergastolo [aggiornamento delle 16:50] - PugliaStream : Criminalità: morto Riccardo Modeo, storico boss della mala a Taranto -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Modeo

Il boss tarantino Riccardooggi all'alba all'età di 63 anni. Storico capo della mala tarantina, condannato a 4 ergastoli, era affetto da un male incurabile: dopo aver trascorso 30 anni in carcere una decina di ...E'all'alba Riccardo, ex boss della guerra di mafia a Taranto, condannato in via definitiva a quattro ergastoli per omicidi. Aveva 63 anni, era malato da tempo e in ragione delle sue ...Un cognome pesante: Modeo. E una saga familiare che a Taranto evoca anni bui. Contese risolte a colpi di kalashnikov. Una guerra che contò 169 omicidi tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi del No ...All’alba di stamattina è deceduto il boss tarantino Riccardo Modeo, di 63 anni, storico boss della mala tarantina, condannato a 4 ergastoli. Affetto da un male incurabile, dopo aver trascorso 30 anni ...