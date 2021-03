Moncalieri sempre più “Città nel Verde” celebra la primavera

(Di martedì 16 marzo 2021) La biblioteca civica Arduino festeggia il ritorno dellae la Festa nazionale degli alberi, domenica 21 marzo, proponendo ai suoi lettori una selezione a tema ambientale dei libri disponibili al prestito e alcuni laboratori dedicati alle famiglie che verranno calendarizzati nei prossimi giorni. “Inoltre invitiamo tutti gli interessati a rivisitare i contributi della terza edizione della rassegna ‘Si può fare. Convegno sulla green economy’ – dichiara soddisfatta l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – organizzato dall’associazione Kòres e svoltosi in 14 puntate. Sono tutte disponibili nella sezione Video della pagina facebook della biblioteca @bibliomonc, o accedendo da questa alla playlist organica su Youtube”. Tutte azioni che si inseriscono nell’ampio progetto “nel”. Un programma ...

La biblioteca civica Arduino festeggia il ritorno della primavera e la Festa nazionale degli alberi, domenica 21 marzo ...