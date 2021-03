Màkari prima puntata in replica (Di martedì 16 marzo 2021) Cerchi la replica della prima puntata di Màkari, la fiction Rai con Claudio Gioè? Ecco come recuperare il primo episodio del 15 marzo 2021! Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di martedì 16 marzo 2021) Cerchi ladelladi, la fiction Rai con Claudio Gioè? Ecco come recuperare il primo episodio del 15 marzo 2021! Tvserial.it.

Advertising

Raicomspa : Saverio Lamanna, scrittore con un particolare fiuto per le indagini, quando si imbatte in un mistero, è determinato… - Giornaleditalia : Ascolti tv di lunedì 15 marzo, prima serata contesa dall'Isola dei famosi e Màkari - CarriaggioM : RT @fra79Nopadania: La prima volta che andai a fare il bagno a #Makari vicino #SanVitoLoCapo #Trapani nn esistevano nè smartphone nè intern… - sellerioeditore : RT @PanariellinaIda: 'Solo chi ha il coraggio di dire la verità può star bene con se stesso' #Makari da pelle d'oca questa prima puntata ta… - sellerioeditore : RT @FilippoTalarico: Con Piccionello re dei castelli si chiude la prima meravigliosa puntata. Appuntamento a domani sera. Grazie per questa… -

Ultime Notizie dalla rete : Màkari prima San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino: 'L'unico modo per uscire dalla crisi è la vaccinazione' Sindaco, è andata in onda la prima puntata di Makari, la fiction che secondo la Rai potrebbe sostituire Montalbano, è una straordinaria e grande vetrina per San Vito e per tutta la provincia di ...

Màkari debutta con poco giallo e troppi schemi da seguire, occasione persa? Il dubbio ci pervade dopo la visione della prima puntata di Màkari , la nuova fiction di Rai1 con Claudio Gioè . In molti si attendevano di vedere un'altra fiction con al centro un giornalista investigativo, nel senso puro del termine, ma ...

Capitani il poliziesco del Lussemburgo scala la Top Ten di Netflix, scopriamo altre 5 serie tv crime “insolite” Tvblog Sindaco, è andata in onda lapuntata di Makari, la fiction che secondo la Rai potrebbe sostituire Montalbano, è una straordinaria e grande vetrina per San Vito e per tutta la provincia di ...Il dubbio ci pervade dopo la visione dellapuntata di, la nuova fiction di Rai1 con Claudio Gioè . In molti si attendevano di vedere un'altra fiction con al centro un giornalista investigativo, nel senso puro del termine, ma ...