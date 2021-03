Llorente | “Ho lasciato il Napoli perché Gattuso non si fidava di me Conte il miglior allenatore avuto”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 16 marzo 2021) Fernando, attaccante dell’Udinese, ha parlato a “Cadena Ser” del suo addio ale dell’esperienza conin passato. Queste le parole del navarro: “è una città fantastica e dei tifosi calorosissimi. Purtroppo però avevo bisogno di continuità e di giocare e non avevo possibilità. Conavevo un buon rapporto, ma il problema è che non sidi me. Dopo che sono arrivato sono stati ingaggiati più giocatori nel mio ruolo che dovevano giocare più di me. Io avevo tanta voglia di continuare a giocare ed ero in un posto dove non contavano su di me. Già in estate volevo trovare un’altra soluzione, poi non se ne fece nulla, poi a gennaio è arrivato l’Udinese e sononto di giocare in Friuli”. Da ...