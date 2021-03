L’Europa crea il ‘pass Covid’ per tornare a viaggiare: a giugno la possibile entrata in vigore (Di martedì 16 marzo 2021) Si chiamerà ‘Digital Green certificate’, sarà legalmente vincolante e consentirà ai cittadini europei di tornare a viaggiare. L’Unione europea ha messo a punto il documento digitale e interoperabile che, oltre ai dati sull’inoculazione, conterrà quelli sui test eseguiti o di eventuali anticorpi sviluppati a seguito della malattia. Un certificato sviluppato su proposta della Commissione europea che domani riceverà il via libera dal collegio dei commissari. Se tutto andrà bene, il pass dovrebbe essere già in vigore agli inizi di giugno, ma affinché questo sia possibile occorre svolgere ancora molto lavoro tecnico e, naturalmente, serve l’approvazione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo. Il pass Covid, iniziativa per salvare le vacanze estive, rispetterà in pieno la politica sul trattamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Si chiamerà ‘Digital Green certificate’, sarà legalmente vincolante e consentirà ai cittadini europei di. L’Unione europea ha messo a punto il documento digitale e interoperabile che, oltre ai dati sull’inoculazione, conterrà quelli sui test eseguiti o di eventuali anticorpi sviluppati a seguito della malattia. Un certificato sviluppato su proposta della Commissione europea che domani riceverà il via libera dal collegio dei commissari. Se tutto andrà bene, il pass dovrebbe essere già inagli inizi di, ma affinché questo siaoccorre svolgere ancora molto lavoro tecnico e, naturalmente, serve l’approvazione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo. Il pass Covid, iniziativa per salvare le vacanze estive, rispetterà in pieno la politica sul trattamento ...

