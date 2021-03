L' autopsia sul prof di Biella | infarto | nessun collegamento evidente con il vaccino

Advertising

Non c'è legame tra la somministrazione del vaccino Astrazeneca e la morte di Sandro Tognatti: questo quanto stabilito dall'corpo del docente di Biella, scomparso domenica . Come riportato dai colleghi di Repubblica, la causa del decesso sarebbe un problema cardiaco improvviso che non ha lasciato segni di ...... ma 'al momento non ci sono indicazioni'fatto che siano state provocate 'dalle vaccinazioni ... Leggi Anche AstraZeneca, l'sull'uomo morto a Biella: nessun legame evidente con il vaccino, ...BIELLA (ANSA) – Un problema cardiaco improvviso: sembrerebbe questa la causa della morte di Sandro Tognatti, il professore di clarinetto 57enne deceduto domenica a diciassette ore dalla prima dose del ...Vaccino AstraZeneca, è stata eseguita l’autopsia sul corpo di Sandro Tognatti, il docente 57enne di Biella deceduto domenica scorsa, all’indomani della somministrazione del siero anti Covid.