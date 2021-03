Laurence Fishburne e Michelle Yeoh nel cast di The School for Good and Evil

(Di martedì 16 marzo 2021) Neldel film Theforand, prodotto per Netflix, ci saranno anche. Neldel film Theforand, prodotto per Netflix, reciteranno anche. Le due star sono i nuovi arrivi tra gli interpreti del progetto tratto dal romanzo young adult scritto da Soman Chainani. In precedenza era stata annunciata la presenza tra gli interpreti del progetto di Kerry Washington, Charlize Theron, Sofia Wylie e Sophia Anne Caruso.interpreterà in Thefor ...

Advertising

kakasardinha : @impaginebr Laurence Fishburne (diretor) e Michelle Yeoh ( professora Anemone ) no filme da A escola do bem e do m… - UniMoviesBlog : Il cast del futuro adattamento della serie a romanzi L'accademia del Bene e del Male continua a raccogliere nomi di… - Screenweek : #Laccademiadelbeneedelmale: #LaurenceFishburne e #MichelleYeoh nel film @NetflixIT I due si aggiungono a un cast ch… - cinemaniaco_fb : ?????????????? L’accademia del bene e del male: Laurence Fishburne e Michelle Yeoh nel film Netflix… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurence Fishburne

BadTaste.it

I due si aggiungono a un cast che conta anche Charlize Theron e Kerry Washington L'accademia del bene e del male The School for Good and EvilMichelle Yeoh Soman Chainani ...Cast impreziosito da Amy Adams, Gal Gadot, Diane Lane e. (PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314) Quando meno te lo aspetti Dal regista di "Pretty Woman", una commedia che ...Nel cast del film The School for Good and Evil, prodotto per Netflix, ci saranno anche Laurence Fishburne e Michelle Yeoh. Nel cast del film The School for Good and Evil, prodotto per Netflix, reciter ...Il cast del futuro adattamento della serie a romanzi L'accademia del Bene e del Male continua a raccogliere nomi di grande rilievo in corso d'opera: è il ...