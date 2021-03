Inflazione | a febbraio +0 | 1% | su anno +0 | 6%

(Di martedì 16 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel mese di, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,1% su base mensile e dello 0,6% su base annua (da +0,4% di gennaio), confermando la stima preliminare. Lo rileva l’Istat.La lieve accelerazione dell’si deve prevalentemente

Torna a crescere l', riportandosi su livelli prossimi al periodo pre - pandemia, grazie all'attenuarsi del calo dei prezzi dei prodotti energetici, che si somma al recupero dei prezzi dei beni ed ...i prezzi al consumo si confermano in crescita per il secondo mese consecutivo. L'indice ...1% a +0,1%) La lieve accelerazione dell'si deve prevalentemente all'ulteriore attenuarsi ...ROMA (ITALPRESS) - Nel mese di febbraio, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ...Istat ha confermato il dato preliminare sull'inflazione italiana di febbraio, con variazioni positive dello 0,1% congiunturale e dello 0,6% a perimetro annuo, secondo i dati diffusi stamani. A genna ...