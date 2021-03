Il problema al piede non ferma Sinner | Bublik k o di rimonta | agli ottavi c' è Bautista

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : problema piede

SOS Fanta

Debutto vincente per Jannik Sinner sul cemento di Dubai. Anche se non senza sorprese. Contro Bublik, n. 43 del ranking, l'azzurro parte male a causa di un dolore alche lo condiziona nei movimenti, ma che sembra risolto già all'inizio del secondo set. Il "next gen" azzurro di Sesto Pusteria, n. 32 del'Atp e 16ª testa di serie del torneo Atp 500, riesce a ...Dopo le iniziali difficoltà, per unal, è arrivato il successo per il 'next gen' azzurro che, negli ottavi, avrà di fronte lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.11 del ranking), quarto ...Il 19enne altoatesino supera in rimonta il kazako Bublik, più agevole il match dell'altro azzurro che rifila un doppio 6-2 allo spagnolo Zapata ...Debutto vincente, direttamente al secondo turno, per Jannik Sinner e Lorenzo Sonego nel Duty Free Tennis Championships, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 1.897.805 dollari, in corso sul cement ...