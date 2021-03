D’Amato | AstraZeneca | sciogliere presto verdetto

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 marzo 2021) Roma – “Speriamo si sciolgailsuperche’ per il Lazio rappresenta circa il 45 per cento della nostra capacita’ vaccinale. Senza poter andare avanti, viene compromessa la tempistica della campagna vaccinale”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio, intervenendo a Rainews 24. “Le dosi non utilizzate sono integre nei nostri frigoriferi, in attesa di sapere se e’ possibile utilizzarle- ha aggiunto- Ricordo che in Inghilterra gli eventi avversi sono stati lo 0,002 del totale delle dosi somministrate”. L’assessore ha quindi concluso sottolineando che “prosegue a pieno ritmo la campagna vaccinale con Pfizer e Moderna rivolta agli over 80, ai pazienti fragili e ai disabili: abbiamo superato le 700mila somministrazioni e le 200mila doppie ...