Cronache attendibili di epidemiche magie

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 17 marzo 2021) La passione per la storia e le sue «dimenticanze» non ha mai tradito Bianca Pitzorno, grande frequentatrice di archivi e instancabile lettrice di documenti poco conosciuti. Una passione rimasta vivida negli anni, su cui non si è deposto un granello di polvere e che la convinse, già nel 1984, a scrivere la biografia di Eleonora d’Arborea: era lei la rarissima giudice del Trecento che aveva redatto un codice di leggi di eclatante modernità per la condizione delle donne nella sua … Continua L'articolo proviene da il manifesto.