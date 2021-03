Covid Lazio, oggi 1.497 contagi e 32 morti: a Roma 700 casi (Di martedì 16 marzo 2021) Sono 1.497 casi i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 16 marzo. Registrati inoltre altri 32 morti. 700 i casi nella sola città di Roma. 610 i guariti nelle ultime 24 ore. 44.294 i casi attualmente positivi a Covid-19 nella Regione, di cui 2.399 ricoverati, 294 in terapia intensiva e 41.601 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 208.300, i decessi 6.235 e il totale dei casi esaminati è pari a 258.829. oggi nel Lazio, “su oltre 14mila tamponi (+2.103) e quasi 25mila antigenici per un totale di quasi 39mila test, si registrano 1.497 casi positivi (-39), 32 decessi (+12) e +610 guariti. Diminuiscono ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021) Sono 1.497i nuovida coronavirus nelsecondo il bollettino di, 16 marzo. Registrati inoltre altri 32. 700 inella sola città di. 610 i guariti nelle ultime 24 ore. 44.294 iattualmente positivi a-19 nella Regione, di cui 2.399 ricoverati, 294 in terapia intensiva e 41.601 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 208.300, i decessi 6.235 e il totale deiesaminati è pari a 258.829.nel, “su oltre 14mila tamponi (+2.103) e quasi 25mila antigenici per un totale di quasi 39mila test, si registrano 1.497positivi (-39), 32 decessi (+12) e +610 guariti. Diminuiscono ...

nzingaretti : 72enni e 73enni. Nel Lazio partiamo anche con loro per le #vaccinazioni anti #Covid_19. In poche ore già 40mila a… - SkyTG24 : Covid Lazio, superata soglia critica dei ricoveri in terapia intensiva - RegioneLazio : Il Lazio è in zona rossa ma i programmi di screening oncologici continuano nel pieno rispetto delle norme di sicure… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Roma, Rosina e Giuseppe ricoverati per Covid riuniti grazie agli infermieri #covid - stefano19871756 : RT @MediasetTgcom24: Roma, Rosina e Giuseppe ricoverati per Covid riuniti grazie agli infermieri #covid -