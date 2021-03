Covid: comune di Seravezza andrà in zona rossa (Di martedì 16 marzo 2021) L'annuncio è stato fatrto su Facebbok, oggi 16 marzo, dalla vicesindaca Valentina Salvatori: «Il comune di Seravezza entrerà in zona rossa. Ciò a seguito del dato di stamani che ha peggiorato i parametri comunali». La Salvatori ha aggiunto che «al momento il sindaco è in contatto con la Regione» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 16 marzo 2021) L'annuncio è stato fatrto su Facebbok, oggi 16 marzo, dalla vicesindaca Valentina Salvatori: «Ildientrerà in. Ciò a seguito del dato di stamani che ha peggiorato i parametri comunali». La Salvatori ha aggiunto che «al momento il sindaco è in contatto con la Regione» L'articolo proviene da Firenze Post.

