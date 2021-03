Coronavirus, individuata in Francia una nuova variante con 9 mutazioni. Accertamenti sull’eventuale capacità di sfuggire ai tamponi (Di martedì 16 marzo 2021) Una nuova variante del Sars-Cov2 è stata individuata in Bretagna, nel nord-ovest della Francia. La notizia, riportata dall’emittente Bfmtv, è arrivata dalla Direzione generale della sanità che ha fatto sapere che sono in corso studi per valutarne contagiosità e gravità. Le analisi condotte finora dall’Istituto Pasteur, precisano le autorità, hanno infatti messo “in evidenza” che il nuovo ceppo è “portatore di nove mutazioni” rispetto al virus originario. Ma – si sottolinea – “le prime analisi di questa nuova variante non consentono di concludere né per una maggiore gravità né per una maggiore contagiosità rispetto al virus” originario. I timori sono concentrati soprattutto sulla sua eventuale capacità di sfuggire ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Unadel Sars-Cov2 è statain Bretagna, nel nord-ovest della. La notizia, riportata dall’emittente Bfmtv, è arrivata dalla Direzione generale della sanità che ha fatto sapere che sono in corso studi per valutarne contagiosità e gravità. Le analisi condotte finora dall’Istituto Pasteur, precisano le autorità, hanno infatti messo “in evidenza” che il nuovo ceppo è “portatore di nove” rispetto al virus originario. Ma – si sottolinea – “le prime analisi di questanon consentono di concludere né per una maggiore gravità né per una maggiore contagiosità rispetto al virus” originario. I timori sono concentrati soprattutto sulla sua eventualediai ...

Advertising

RaiNews : Individuata per la prima volta su un uomo, di circa 60 anni, arrivato all'aeroporto di Narita, a Tokyo dal Paese de… - fattoquotidiano : Coronavirus, individuata in Francia una nuova variante con 9 mutazioni. Accertamenti sull’eventuale capacità di sfu… - Elena77779999 : RT @gioggsan: In Francia è stata individuata una 'variante bretone' al coronavirus che causa Covid19: - gioggsan : In Francia è stata individuata una 'variante bretone' al coronavirus che causa Covid19: - seneca4949 : RT @SardegnaG: #CoronaVirus, il punto: 103 nuovi casi e 3 morti in Sardegna, 4 pazienti in più in intensiva - sospetta variante #brasiliana… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus individuata Francia, isolata nuova variante del Covid in Bretagna Una nuova variante del coronavirus stata individuata in Bretagna, nel nord della Francia: lo ha annunciato la Direzione generale della sanit (DGS), precisando che indagini sono in corso per valutarne la contagiosit e la ...

Francia: Covid, scoperta nuova variante n Bretagna Parigi, 16 mar 08:46 - Nella regione della Bretagna, a ovest della Francia, è stata individuata una nuova variante del coronavirus. Lo ha annunciato l'Autorità...

Coronavirus, individuata in Francia una nuova variante con 9 mutazioni Il Fatto Quotidiano Ecco l'algoritmo che individua chi deve avere la dose prima Il Covid Vulnerability Score è un algoritmo che considera tutte le patologie di cui soffre un individuo. Presto sarà adottato in Lombardia.

Bonus Covid. Ancora un miraggio per medici e personale sanitario Le risorse ammontano a 14,8 milioni di euro. Ad oggi però di questi incentivi tutto tace. Cuccu: “Incomprensibile il ritardo nell’assegnazione del bonus per l'immane lavoro di tutti i medici e sanitar ...

Una nuova variante delstatain Bretagna, nel nord della Francia: lo ha annunciato la Direzione generale della sanit (DGS), precisando che indagini sono in corso per valutarne la contagiosit e la ...Parigi, 16 mar 08:46 - Nella regione della Bretagna, a ovest della Francia, è statauna nuova variante del. Lo ha annunciato l'Autorità...Il Covid Vulnerability Score è un algoritmo che considera tutte le patologie di cui soffre un individuo. Presto sarà adottato in Lombardia.Le risorse ammontano a 14,8 milioni di euro. Ad oggi però di questi incentivi tutto tace. Cuccu: “Incomprensibile il ritardo nell’assegnazione del bonus per l'immane lavoro di tutti i medici e sanitar ...