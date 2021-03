Cantiere va via, i ‘tubi’ spuntano dall’asfalto nella carreggiata (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Situazione di potenziale pericolo a Torrione. Cinque tubi (flessibili) spuntano dall’asfalto, nella carreggiata del lungomare, all’altezza del pattinodromo. Si innalzano per circa un metro. A segnalarne la presenza agli automobilisti è (sarebbe) il nastro bianco e rosso, evidentemente buono per tutte le occasioni, messo alla ‘buona e meglio’. Nelle immagini la scena che si palesa agli automobilisti e agli increduli pedoni da quando il Cantiere per i sottoservizi è stato smontato. E’ verosimile ipotizzare che il lavoro non sia finito e che, nei prossimi giorni, questi ostacoli saranno rimossi. Appare comunque strano che quei tubi non siano segnalati a beneficio del traffico veicolare. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Situazione di potenziale pericolo a Torrione. Cinque tubi (flessibili)del lungomare, all’altezza del pattinodromo. Si innalzano per circa un metro. A segnalarne la presenza agli automobilisti è (sarebbe) il nastro bianco e rosso, evidentemente buono per tutte le occasioni, messo alla ‘buona e meglio’. Nelle immagini la scena che si palesa agli automobilisti e agli increduli pedoni da quando ilper i sottoservizi è stato smontato. E’ verosimile ipotizzare che il lavoro non sia finito e che, nei prossimi giorni, questi ostacoli saranno rimossi. Appare comunque strano che quei tubi non siano segnalati a beneficio del traffico veicolare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

