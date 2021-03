(Di martedì 16 marzo 2021) «. Ciunaper tutti». Parola di Armando, professore ordinario di Farmacologia all’università del Piemonte Orientale e rappresentante italiano nel Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco Ema. «Ci sono molte più persone che stanno esaminando i casi sospetti» di eventi avversi al vaccino anti-Covid di“che persone decedute”, osserva in un’intervista a La Stampa, assicurando che «la situazione viene seguita con la massima attenzione dall’Ema e dell’Aifa», l’Agenzia italiana del farmaco che ieri ha sospeso in via precauzionale su tutto il territorio nazionale le vaccinazioni ...

Advertising

Linkiesta : Ecco perché l’Italia ha deciso di sospendere il vaccino insieme agli altri Paesi europei - SecolodItalia1 : AstraZeneca, Genazzani: «Ogni singolo caso sarà approfondito. Ci pronunceremo una volta per tutte»… - VaniaDelli : RT @Linkiesta: Ecco perché l’Italia ha deciso di sospendere il vaccino insieme agli altri Paesi europei - pacellimaria : RT @Linkiesta: Ecco perché l’Italia ha deciso di sospendere il vaccino insieme agli altri Paesi europei - angiuoniluigi : RT @Linkiesta: Ecco perché l’Italia ha deciso di sospendere il vaccino insieme agli altri Paesi europei -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca Genazzani

L'Ema sta raccogliendo tutti i dati e si pronuncerà una volta per tutti", garantisceparla di 15 trombosi e 22 embolie su 17 milioni di vaccinati: "Sono segnali da non ...Armando, professore ordinario di Farmacologia all'Università del Piemonte Orientale e ... spiega sulla Stampa il perché della sospensione del vaccino. "Viviamo una campagna ...Vaccino AstraZeneca sospeso in Italia e in altri paesi europei in attesa della decisione dell'Ema, l'agenzia europea del farmaco, che si riunirà giovedì e punta a pronunciarsi in maniera definitiva su ...Armando Genazzani, professore ordinario di Farmacologia ... affronta con realismo la sospensione del vaccino AstraZeneca. «È un’azione congiunta di Italia, Francia e Germania a scopo ...