Asse Draghi-Macron su AstraZeneca. E venerdì arriva dl Sostegni

(Di martedì 16 marzo 2021) Evitare la 'fuga' dal vaccinoe recuperare il tempo perso per la sospensione della somministrazione del farmaco. In attesa della decisione dell'Ema, nel governo c'è preoccupazione per l'effetto che le notizie sul vaccino di Oxford potrebbero avere sui cittadini: a poche ore dalla sospensione in via precauzionale, dalle Aslno informazioni sulle disdette di appuntamenti. Per questo, è la convinzione, occorre fare in fretta nella verifica ed eventualmente ripartire subito, dando informazioni e rassicurazioni. Il premier Marione ha parlato oggi con il presidente francese Emmanuel, che ha adottato lo stesso provvedimento. Entrambi hanno ribadito che la sospensione è "una misura temporanea e cautelativa che durerà fino a giovedì 18 marzo, in attesa della conclusione dell'analisi ...