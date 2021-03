Alexey Navalny dal carcere in Russia: 'Mi trovo in un campo di concentramento' (Di martedì 16 marzo 2021) 'Devo ammettere che il sistema carcerario russo è riuscito a sorprendermi. Non potevo immaginare che fosse possibile organizzare un vero campo di concentramento a 100 chilometri da Mosca'. Lo scrive ... Leggi su leggo (Di martedì 16 marzo 2021) 'Devo ammettere che il sistema carcerario russo è riuscito a sorprendermi. Non potevo immaginare che fosse possibile organizzare un verodia 100 chilometri da Mosca'. Lo scrive ...

