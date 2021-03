Zidane: “Con l’Atalanta come una finale, dobbiamo ripartire da zero. Hazard? Non ci sarà, spero sia un problema da poco” (Di lunedì 15 marzo 2021) Zinedine Zidane, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l’Atalanta. Queste le parole del tecnico del Real Madrid, sulla sfida contro i bergamaschi: “dobbiamo ripartire da zero, sarà una gara complessa, non abbiamo fatto nulla. Dovremo dimostrare molte cose per poter superare il girone. L’obiettivo sarà quello di fare una grande partita. È la partita, è l’unica cosa su cui ci dobbiamo concentrare. È una finale, per passare il turno dobbiamo fare una gran partita. È una squadra con le sue qualità, dobbiamo rispondere facendo una gran partita per poterci qualificare”. Sulle condizioni dei giocatori, Hazard e Casemiro su tutti: ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 marzo 2021) Zinedine, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro. Queste le parole del tecnico del Real Madrid, sulla sfida contro i bergamaschi: “dauna gara complessa, non abbiamo fatto nulla. Dovremo dimostrare molte cose per poter superare il girone. L’obiettivoquello di fare una grande partita. È la partita, è l’unica cosa su cui ciconcentrare. È una, per passare il turnofare una gran partita. È una squadra con le sue qualità,rispondere facendo una gran partita per poterci qualificare”. Sulle condizioni dei giocatori,e Casemiro su tutti: ...

Advertising

CinqueNews : Real Madrid, Zidane: «Con l’Atalanta è una finale» - ansa_lombardia : Champions: Real Madrid; Zidane 'con Atalanta è una finale' - AntonioMileo : @LaskaJuventus corretto per chi e per cosa? Zidane è un dipendente del Real e fa le cose giuste per il Real magari… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Champions: Real Madrid; Zidane 'con Atalanta è una finale' Benzema, 'Le più piccole oggi possono battere le grandi' - Djnc78 : @ColpogobboYtube @cinziaju Martedì a caldo, durante e dopo la gara, ero arrabbiatissimo con lui e lo sai, visto que… -