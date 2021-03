Tommaso Zorzi: «All’Isola dei Famosi per combattere il piattume» (Di lunedì 15 marzo 2021) Alla domanda diretta se sarebbe stato o meno un’opinionista dell’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi aveva risposto in maniera secca: «Fisicamente ho bisogno di fermarmi, non sarei stato me stesso e, forse, avrei dato di meno al programma». Appena due giorni dopo, però, le cose sono cambiate e Mediaset ha annunciato che sarà proprio Zorzi a sedere al fianco di Iva Zanicchi lunedì 15 marzo, data d’inizio della prima Isola condotta da Ilary Blasi. «Visto che Elettra Lamborghini è risultata positiva al Covid e questo avrebbe compromesso la partenza del programma sul fronte degli opinionisti, quando mi è stato riproposto di ricoprire il ruolo non me la sono sentita di dire di no» spiega Tommaso al telefono, nel pieno di quello che lui stesso chiama «un frullatore» che, al tempo stesso, gli sta regalando tantissime soddisfazioni. Leggi su vanityfair (Di lunedì 15 marzo 2021) Alla domanda diretta se sarebbe stato o meno un’opinionista dell’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi aveva risposto in maniera secca: «Fisicamente ho bisogno di fermarmi, non sarei stato me stesso e, forse, avrei dato di meno al programma». Appena due giorni dopo, però, le cose sono cambiate e Mediaset ha annunciato che sarà proprio Zorzi a sedere al fianco di Iva Zanicchi lunedì 15 marzo, data d’inizio della prima Isola condotta da Ilary Blasi. «Visto che Elettra Lamborghini è risultata positiva al Covid e questo avrebbe compromesso la partenza del programma sul fronte degli opinionisti, quando mi è stato riproposto di ricoprire il ruolo non me la sono sentita di dire di no» spiega Tommaso al telefono, nel pieno di quello che lui stesso chiama «un frullatore» che, al tempo stesso, gli sta regalando tantissime soddisfazioni.

