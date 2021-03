Taranto | uccide moglie e suocera e poi chiama i carabinieri Ricercato un uomo di 61 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 marzo 2021) Duplice femminicidio a Massafra in provincia di. Undi 61ha uccisocolpendole al volto e alla gola con un coltello o un arnese da lavoro e ha telefonato aiconfessando: “Venite, ho ucciso miae mia”. Quindi ha minacciato il suicidio. Una volta in strada, avrebbe cercato anche di compiere atti autolesionistici. Alla vista di alcuni conoscenti è scappato in auto. Ora Antonio Granata, che si occupa di potature di alberi e piante e non ha precedenti penali, è. Quando i militari dell’Arma sono arrivati nell’appartamento in via Leonardo Da Vinci nel rione San Francesco hanno trovato i cadaveri delle due vittime in due stanze diverse. Carolina Bruno aveva 65 ...