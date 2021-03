Russia, Navalny dal carcere: “Mi trovo in un campo di concentramento” (Di lunedì 15 marzo 2021) Con un post su Instagram Navalny aggiorna i suoi sostenitori e il mondo intero sulle sue condizioni. Il principale oppositore di Putin arrestato ad inizio anno dopo la convalescenza in Germania, scrive sotto un selfie che lo ritrae rasato e dallo sguardo sofferente: “Zero violenze ma disumanizzazione, alla Orwell”. (Fonte foto: Alexei Navalny, post Instagram, profilo ufficiale, 15/03/2021)L’oppositore di Putin, Alexey Navalny era stato arrestato all’aeroporto di Mosca dopo il ritorno dalla convalescenza passata in Germania. La notizia aveva detesto dissento e tensioni all’interno della Russia, sfociate in manifestazioni che le autorità hanno stanato con la repressione e senza troppi indugi. E dal carcere, dove dovrà scontare la sua pena detentiva, l’attivista e oppositore di Putin fa chiarezza sulle ... Leggi su ck12 (Di lunedì 15 marzo 2021) Con un post su Instagramaggiorna i suoi sostenitori e il mondo intero sulle sue condizioni. Il principale oppositore di Putin arrestato ad inizio anno dopo la convalescenza in Germania, scrive sotto un selfie che lo ritrae rasato e dallo sguardo sofferente: “Zero violenze ma disumanizzazione, alla Orwell”. (Fonte foto: Alexei, post Instagram, profilo ufficiale, 15/03/2021)L’oppositore di Putin, Alexeyera stato arrestato all’aeroporto di Mosca dopo il ritorno dalla convalescenza passata in Germania. La notizia aveva detesto dissento e tensioni all’interno della, sfociate in manifestazioni che le autorità hanno stanato con la repressione e senza troppi indugi. E dal, dove dovrà scontare la sua pena detentiva, l’attivista e oppositore di Putin fa chiarezza sulle ...

