Ritrovati i tre escursionisti dispersi | infreddoliti ma stanno bene

Farindola: i tre escursionisti dispersi sono stati ritrovati dal Soccorso Alpino intorno alla mezzanotte

Sono stati ritrovati dopo poco l'inizio della loro ricerca i tre escursionisti dispersi in serata sul Gran Sasso. I tre escursionisti, due uomini ed una donna, erano diretti da Monte San Vito a Rigopiano. Sono stati ritrovati nel corso della notte a Valle D'Angri, vicino a Farindola (Pescara). Stanno bene, solo un po' infreddoliti.