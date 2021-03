Pugilato | accordo per due sfide Mondiale massimi Joshua - Fury

(Di lunedì 15 marzo 2021) C'è l'per duevalide per il titolounificato dei pesifra i britannici Anthony, detentore delle corone Wba, Ibf e Wbo, e Tyson, campione per la Wbc. La ...

Intanto, alla notizia dell'accordo per le due sfide mondiali, Tyson Fury, di origini gitane, ha reagito dicendo che tornerà subito ad allenarsi. Di recente aveva spiegato di aver smesso di farlo e di ...