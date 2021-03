Prof morto a Biella dopo il vaccino Astrazeneca, la moglie: «Era in perfetta salute, ma io dico che bisogna vaccinarsi» (Di lunedì 15 marzo 2021) «bisogna continuare a credere nel vaccino perché è l?unico modo per uscire da questa situazione. Anche mio marito ci credeva». Simona Riussi, nel suo dolore, chiede... Leggi su ilmattino (Di lunedì 15 marzo 2021) «continuare a credere nelperché è l?unico modo per uscire da questa situazione. Anche mio marito ci credeva». Simona Riussi, nel suo dolore, chiede...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Bologna la Procura apre un fascicolo sulla morte di un insegnante morto 10 giorni dopo la somministrazione di una… - lana_carlotta : Prof morto a Biella dopo il vaccino Astrazeneca, la moglie: «Era in perfetta salute, ma io dico che bisogna vaccina… - jennyandthekids : RT @gioisdied: prof di tutta italia che domani richiedono un colloquio per capire perché il 90% degli studenti si è presentato mezzo morto… - SerrerHazz_ : RT @gioisdied: prof di tutta italia che domani richiedono un colloquio per capire perché il 90% degli studenti si è presentato mezzo morto… - ChiaraAbenante : RT @gioisdied: prof di tutta italia che domani richiedono un colloquio per capire perché il 90% degli studenti si è presentato mezzo morto… -