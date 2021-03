Pradalunga | aperitivi ai tavoli | bar chiuso 5 giorni e clienti sanzionati

(Di lunedì 15 marzo 2021) Durante l’ultimo fine settimana la Polizia locale dell’Unione sul Serio ha intensificato i controlli sulle norme covid e nella zona della bassa Val Seriana si è registrato un aumento delle violazioni in materia di contenimento dell’epidemia. Aun bar del paese è statoper cinque, dopo che all’interno sono state identificati dieciintenti a consumareseduti ai. Per i dieci è scattata la sanzione di oltre 400 euro. Ulteriori sanzioni sono state effettuate nel territorio di Nembro per assembramenti di ragazzi in ore serali. Tra di loro anche un giovane che circolava con un’autovettura priva di assicurazione, che è stata sottoposta a fermo dagli agenti. “L’aumento dei comportamenti scorretti – spiega il comandante Marco Pera – , soprattutto ...

il bar "Prada" è stato chiuso per cinque giorni perché al suo interno sono state identificati dieci clienti intenti a consumareseduti ai tavoli , e per tutti loro sono ...Da oggi Lombardia in zona rossa. Chiusi asili e scuole, ma anche centri estetici e parrucchieri. Quest'oggi si registrano 2.185 casi su 21.605 tamponi effettuati (TUTTI GLI AGGIOR ...Una festa in una casa di Città Alta: sanzionati cinque ragazzi per violazione delle norme anti Covid-19. A Pradalunga multato e chiuso un bar, assembramenti anche a Nembro. Avevano affittato un appart ...