Oscar 2021: tutte le nomination. Laura Pausini candidata per la Miglior Canzone, esclusa Sophia Loren (Di lunedì 15 marzo 2021) Laura Pausini, Oscar 2021 Dopo la vittoria ai Golden Globe, Laura Pausini approda agli Oscar 2021. La cantante italiana ha ricevuto una nomination per la Miglior Canzone con “Io sì (Seen)”, colonna sonora del film La vita davanti a sé, con Sophia Loren che invece è stata esclusa. L’annuncio delle candidature, avvenuto proprio quest’oggi, porterà anche un altro pezzo di Italia a concorrere per il prestigioso premio: Pinocchio di Matteo Garrone è infatti candidato per i costumi e il make up. Ecco tutte le nomination. Nell’elenco completo, che riportiamo di seguito, segnaliamo la nomination agli ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 15 marzo 2021)Dopo la vittoria ai Golden Globe,approda agli. La cantante italiana ha ricevuto unaper lacon “Io sì (Seen)”, colonna sonora del film La vita davanti a sé, conche invece è stata. L’annuncio delle candidature, avvenuto proprio quest’oggi, porterà anche un altro pezzo di Italia a concorrere per il prestigioso premio: Pinocchio di Matteo Garrone è infatti candidato per i costumi e il make up. Eccole. Nell’elenco completo, che riportiamo di seguito, segnaliamo laagli ...

