Lotito contro Di Canio | il presidente dovrà risarcire l’ex giocatore per ingiuria

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ildella Lazio, Claudiocalciatore Paolo Diper averloto in uno show televisivo La dura battaglia legale tra le due parti è giunta definitivamente al termine. Come riportato da Il Messagero, il Tribunale ordinario di Terni, ha condannato ildella Lazio ClaudioPaolo Di. La vicenda è legata a un battibecco accesosi tra le due parti durante una trasmissione televisiva, dove ilcapitolino era stato chiamato a intervenire sul trasferimento in biancoceleste di Mauro Zarate, cifra bollata come falsa dalattaccante Di. Il Tribunale di Terni ha ...

Advertising

romanismo85 : @antigiannino96 ADL e nel gruppo di Lotito. Siamo stati sempre contro a tutto questo - antonio3glia : Oggi usciamo con le ossa rotte. Ma è solo l'inizio di questa pericolosa battaglia contro la @SerieA. Onore alla… - pingioriroberto : RT @cmdotcom: Ingiurie contro #DiCanio, #Lotito condannato a risarcirlo di 30.000 euro: la vicenda - SEMPREFMILAN : RT @cmdotcom: Ingiurie contro #DiCanio, #Lotito condannato a risarcirlo di 30.000 euro: la vicenda - msg_emanuele : RT @cmdotcom: Ingiurie contro #DiCanio, #Lotito condannato a risarcirlo di 30.000 euro: la vicenda -

Ultime Notizie dalla rete : Lotito contro

Corriere dello Sport.it

Nel maggio 2015venne assolto in primo grado, mentre oggi è stato condannato, dal Tribunale ordinario di Terni, a risarcire Di Canio di 30 mila euro per ingiurie .Piccata la risposta del presidente biancoceleste: 'Lei non sa di cosa parla - disse in quell'occasione- pensi a fare il giocatore e a non parlare di analisi economiche visto che non è ...Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, dovrà risarcire l’ex calciatore Paolo Di Canio per averlo ingiuriato in uno show televisivo ...con i biancocelesti che hanno presentato ricorso contro la decisione del giudice sportivo di fra ... nonostante dovesse aspettare ancora dei giorni in quarantena. Claudio Lotito e Urbano Cairo, ...