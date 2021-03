Lo sfogo di cui Theo Hernandez si è pentito (Di lunedì 15 marzo 2021) Theo Hernandez protagonista di un duplice episodio da moviola in Milan-Napoli: il suo sfogo (cancellato) contro l’arbitro Pasqua Ko contro il Napoli e ora per il Milan lo scudetto diventa un miraggio. L’Inter vola a +9 dai rossoneri e per la squadra di Pioli potrebbe esserci anche il sorpasso della Juventus che ha due punti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 15 marzo 2021)protagonista di un duplice episodio da moviola in Milan-Napoli: il suo(cancellato) contro l’arbitro Pasqua Ko contro il Napoli e ora per il Milan lo scudetto diventa un miraggio. L’Inter vola a +9 dai rossoneri e per la squadra di Pioli potrebbe esserci anche il sorpasso della Juventus che ha due punti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

