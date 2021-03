La comunicazione sul ‘caso AstraZeneca’, un altro fallimento delle nostre istituzioni (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa confusione che si sta generando intorno al vaccino ‘AstraZeneca’ rischia di produrre danni irreparabili sul piano della credibilità delle nostre istituzioni. Le notizie che rimbalzano in ogni angolo del web, su presunte correlazioni tra la somministrazioni di Astrazeneca e reazioni avverse particolarmente virulente, non fanno che aumentare il già forte disorientamento che regna in buona parte dei cittadini. La decisione dell’Aifa di sospendere temporaneamente la somministrazione del vaccino anglo – svedese ha avuto, com’era lecito attendersi, un effetto semplicemente deflagrante. Oltre ad alimentare le già forti pulsioni anti – scientifiche presenti nel nostro Paese, ha indotto un ulteriore senso di sfiducia e di sospetto anche in chi – nella propria quotidianità – non abbocca alle ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa confusione che si sta generando intorno al vaccino ‘rischia di produrre danni irreparabili sul piano della credibilità. Le notizie che rimbalzano in ogni angolo del web, su presunte correlazioni tra la somministrazioni di Astrazeneca e reazioni avverse particolarmente virulente, non fanno che aumentare il già forte disorientamento che regna in buona parte dei cittadini. La decisione dell’Aifa di sospendere temporaneamente la somministrazione del vaccino anglo – svedese ha avuto, com’era lecito attendersi, un effetto semplicemente deflagrante. Oltre ad alimentare le già forti pulsioni anti – scientifiche presenti nel nostro Paese, ha indotto un ulteriore senso di sfiducia e di sospetto anche in chi – nella propria quotidianità – non abbocca alle ...

