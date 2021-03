Jennifer Lopez e Alex Rodriguez, amore al capolinea? I rumors e la smentita (Di lunedì 15 marzo 2021) Jennifer Lopez e Alex Rodriguez presto sposi guarda le foto Si sono fidanzati ufficialmente due anni fa alle Bahamas, Jennifer Lopez e Alex Rodriguez, con tanto di foto social di lui in ginocchio che le offre l’anello sulla spiaggia. E da allora la loro relazione è stata più volte al centro delle cronache mondane: si sono già sposati in segreto, no hanno rimandato le nozze, no stanno programmando una cerimonia in Italia, no è saltato tutto a causa della pandemia, no si sono sposati a New ... Leggi su iodonna (Di lunedì 15 marzo 2021)presto sposi guarda le foto Si sono fidanzati ufficialmente due anni fa alle Bahamas,, con tanto di foto social di lui in ginocchio che le offre l’anello sulla spiaggia. E da allora la loro relazione è stata più volte al centro delle cronache mondane: si sono già sposati in segreto, no hanno rimandato le nozze, no stanno programmando una cerimonia in Italia, no è saltato tutto a causa della pandemia, no si sono sposati a New ...

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez Jennifer Lopez e Alex Rodriguez annunciano che stanno ancora insieme. FOTO STORIA Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati. Anzi no. Secondo numerose voci la storia d'amore tra la cantante e ballerina e l'ex giocatore di baseball sarebbe giunta al capolinea. Queste voci, ...

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez: è finita. Oppure no E' stato un fine settimana difficile per Jennifer Lopez e per il suo (ex?) fidanzato Alex Rodriguez. Sembrava quasi (e forse però è tutto vero) che la celebre coppia si fosse addirittura lasciata. Era infatti venuta a galla la storia di un ...

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez: «Stiamo lavorando su alcune cose, ma stiamo ancora insieme» Vanity Fair Italia Jennifer Lopez e Alex Rodriguez stanno insieme: la smentita Nei giorni scorsi si è sparsa la voce che Jennifer Lopez e Alex Rodriguez avessero messo fine alla loro storia d’amore. I due hanno negato di essersi separati, ma hanno ammesso di star “lavorando” sul ...

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si lasciano… sì, no, forse: è giallo sulla separazione della popstar Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si lasciano. Forse. La popstar e l’ex campione di baseball hanno rimandato il matrimonio più volte causa Covid. Lui le aveva già chiesto di sposarlo e lei gli aveva ...

