Isola dei Famosi | Daniela Martani | cosa sapere sull’ex gieffina

Il cast dell'edizione 2021 dell'Isola dei Famosi, c'è Daniela Martani: cosa sapere sull'ex gieffina, controversie e carriera. (screenshot video)Anche Daniela Martani partecipa all'edizione 2021 del reality show L'Isola dei Famosi, condotto anche quest'anno da Ilary Blasi. Vegana convinta ed ex pasionaria dell'Alitalia, la giovane donna è nota per aver partecipato in passato al Grande Fratello Vip, ma soprattutto per le controversie e le polemiche che suscita ogni sua apparizione televisiva. Leggi anche –> Daniela Martani, l'odissea della sorella: "Per l'Inps è morta" Appena qualche settimana fa, partecipando a una trasmissione ...

