Isola dei famosi 2021: Svelato il Ruolo di Fariba, la Madre di Giulia Salemi! (Di lunedì 15 marzo 2021) L’Isola dei famosi 2021 è alle porte e, le novità che ci attendono, sono tantissime. Persino Fariba Tehrani ha deciso di partire alla volta dell’Honduras, dandosi il cambio con la figlia Giulia Salemi, fresca di Grande Fratello Vip. Ma che Ruolo ricoprirà la donna? Scopriamolo insieme! L’Isola dei famosi 2021 sta per iniziare, ed è pronto a deliziarci con due appuntamenti settimanali in prima serata su Canale 5. Il reality più selvaggio d’Italia, vede per la prima volta al timone la simpaticissima Ilary Blasi. La conduttrice, sarà inizialmente affiancata in studio da Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Si specifica “inizialmente”, in quanto non è detto che l’influencer milanese e vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 15 marzo 2021) L’deiè alle porte e, le novità che ci attendono, sono tantissime. PersinoTehrani ha deciso di partire alla volta dell’Honduras, dandosi il cambio con la figliaSalemi, fresca di Grande Fratello Vip. Ma chericoprirà la donna? Scopriamolo insieme! L’deista per iniziare, ed è pronto a deliziarci con due appuntamenti settimanali in prima serata su Canale 5. Il reality più selvaggio d’Italia, vede per la prima volta al timone la simpaticissima Ilary Blasi. La conduttrice, sarà inizialmente affiancata in studio da Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Si specifica “inizialmente”, in quanto non è detto che l’influencer milanese e vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Miryea Stabile è una nuova concorrente ufficiale de L'Isola dei Famosi! #Isola ?? - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - espressonline : Ieri Quark oggi L’Isola dei no vax: c’era una volta la scienza - MilaMil18400702 : RT @LedonneLuce: In bocca al lupo stasera a tommy per l’isola e Franci con Tikitaka?? - Con questo fumetto voglio ricordare uno dei momenti… - wishingstar94 : MIRYEA SARÀ UNA CONCORRENTE DE L' ISOLA DEI FAMOSIII!!!! AAAAMOREEE ?????? DEVI VINCERE ANCHE QUI! ?? #miryea… -