Irlanda del Nord | Johnson | pronto a discutere con l’Ue ma libertà interna va garantita

(Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Il premier britannico Borissi è dettoa “con gli amici del” in merito ai contrasti sorti dopo la decisione unilaterale di Londra di estendere il “periodo di grazia” sui tempi di attuazione di alcuni punti del Protocollo sull’delallegato agli accordi sulla Brexit. La risposta del premier è arrivata dopo che l’Unione europea ha notificato al Regno Unito la costituzione in mora per aver violato le disposizioni sostanziali del protocollo.ha però aggiunto che il Protocollo deve assicurare anche l’apertura del confine interno “est-ovest” fra Ulster e resto del Regno Unito. Il premier britannico ha comunque difeso le decisioni del suo governo definendole “misure tecniche e temporanee di buonsenso” introdotte ...

Advertising

Agenzia_Italia : L'Irlanda raccomanda la sospensione del vaccino AstraZeneca - LaStampa : Le autorità sanitarie dell’Irlanda chiedono la sospensione del vaccino AstraZeneca: nuovo studio norvegese sul risc… - fattoquotidiano : Brexit, “Ue avvia azione legale contro Uk: ritardo nell’attuazione degli accordi con Irlanda del Nord” - erniebigall : RT @FedericoDezzani: Anche la Germania ha sospeso #AstraZenaca (dopo Irlanda, Norvegia, Danimarca, etc.) Perché l'uomo del Britannia non fa… - Barbara___2105 : RT @ladyonorato: Da oggi anche l’Olanda, dopo Danimarca, Norvegia, Islanda e Irlanda, sospende la somministrazione del vaccino Astrazeneca… -

Ultime Notizie dalla rete : Irlanda del

La somministrazionevaccino AstraZeneca è stata sospesa, in tutto o in parte, e comunque sempre ... Francia, Danimarca, Norvegia, Bulgaria, Islanda,, Paesi Bassi, Indonesia. Anche la ...Ma anche l', dopo Danimarca, Norvegia e Islanda, stoppa le somministrazioni. In Italia, ... Come quellepresidente di Aifa, Giorgio Palù: 'Non c'è alcun rischio con Astrazeneca - dice alla ...La Commissione europea ha inviato oggi una lettera di costituzione in mora al Regno Unito per aver violato le disposizioni sostanziali del protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord, nonché l'obblig ...Così, in attesa del parere dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco ... Norvegia, Islanda, Bulgaria, Irlanda e Paesi Bassi”. Così l’eurodeputata della Lega Luisa Regimenti, intervenuta in qualità di ...