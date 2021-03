Incendio datacenter OVH, ecco cosa si è salvato e cosa no (Di lunedì 15 marzo 2021) Con un lungo report dettagliato OVH spiega cosa è successo, cosa è recuperabile e cosa invece è andato perso. I più colpiti sono i private virtual server. ... Leggi su dday (Di lunedì 15 marzo 2021) Con un lungo report dettagliato OVH spiegaè successo,è recuperabile einvece è andato perso. I più colpiti sono i private virtual server. ...

Ultime Notizie dalla rete : Incendio datacenter Quando il cloud diventa una nuvola. Di fumo Questa foto ( credit: @mothattacks ) mostra il datacenter di Strasburgo della Ovh, colpito da un incendio il 10 marzo scorso. In questo datacenter venivano ospitati i dati di migliaia di clienti della società francese: era insomma la parte concreta di quello che in gergo viene definito cloud . ...

NUCETTO/ Il sito istituzionale del Comune è nuovamente on line SERGIO RIZZO - I server che vengono utilizzati sono ospitati nel datacenter Ovh di Strasburgo e, a causa del rogo della scorsa notte, avevano registrato problemi proprio a causa dell'incendio. Il sito nella giornata di ieri era risultato "irraggiungibile", grazie ...

Francia, incendio in uno dei data center più grandi in Europa: centinaia di siti down La Stampa Digital-Forum.it, Comunicazione di Servizio Caro utente, a causa del grave incendio che si è verificato nella notte tra il 9 e il 10 Marzo 2021 presso il datacenter OVH di Strasburgo, ...

