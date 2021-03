In Libano accuse di terrorismo e corte marziale per i manifestanti (Di lunedì 15 marzo 2021) In Libano la fine di gennaio è stata segnata dalla ripresa delle proteste, iniziate nell’ottobre 2019, contro disoccupazione, aumento dei prezzi e inefficienza del governo. L’epicentro delle manifestazioni è stato la città settentrionale di Tripoli. Le forze di sicurezza hanno usato gas lacrimogeni, cannoni ad acqua e proiettili veri. C’è stato un morto – Omar Tayba, che neanche stava prendendo parte alle proteste, colpito da un proiettile di rimbalzo – e i feriti sono stati oltre 300, tra i quali 40 membri delle forze di sicurezza. Sono state arrestate 35 persone, alcune non durante le proteste ma nei giorni successivi al 31 gennaio, nelle loro abitazioni. Nei primi giorni d’interrogatorio, non è stato consentito loro alcun contatto con l’esterno. Dopo un iniziale diniego da parte dell’esercito e delle agenzie di sicurezza, che alle richieste dell’Ordine degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Inla fine di gennaio è stata segnata dalla ripresa delle proteste, iniziate nell’ottobre 2019, contro disoccupazione, aumento dei prezzi e inefficienza del governo. L’epicentro delle manifestazioni è stato la città settentrionale di Tripoli. Le forze di sicurezza hanno usato gas lacrimogeni, cannoni ad acqua e proiettili veri. C’è stato un morto – Omar Tayba, che neanche stava prendendo parte alle proteste, colpito da un proiettile di rimbalzo – e i feriti sono stati oltre 300, tra i quali 40 membri delle forze di sicurezza. Sono state arrestate 35 persone, alcune non durante le proteste ma nei giorni successivi al 31 gennaio, nelle loro abitazioni. Nei primi giorni d’interrogatorio, non è stato consentito loro alcun contatto con l’esterno. Dopo un iniziale diniego da parte dell’esercito e delle agenzie di sicurezza, che alle richieste dell’Ordine degli ...

