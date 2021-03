In Francia le terapie intensive più piene rispetto alla seconda ondata di novembre (Di lunedì 15 marzo 2021) Le terapia intensive di Parigi sono più piene di quanto fossero a novembre,q uando si è registrato il picco di seconda ondata di Covid in Francia. All'epoca, si erano raggiunti i 1134 ricoveri, mentre ... Leggi su globalist (Di lunedì 15 marzo 2021) Le terapiadi Parigi sono piùdi quanto fossero a,q uando si è registrato il picco didi Covid in. All'epoca, si erano raggiunti i 1134 ricoveri, mentre ...

Advertising

globalistIT : Dati molto gravi - Iw1prt_Alberto : RT @euronewsit: Covid-19: terapie intensive al limite della saturazione in Francia - giuliog : RT @euronewsit: Covid-19: terapie intensive al limite della saturazione in Francia - euronewsit : Covid-19: terapie intensive al limite della saturazione in Francia - gianlucalibrale : RT @fanpage: Francia, 140 morti nelle ultime ventiquattro ore e terapie intensive piene -