Il collegamento Skype con De Laurentiis prima della gara ha caricato la squadra

Pochi minuti prima del fischio d'inizio di Milan-Napoli, il presidente De Laurentiis si è voluto collegare via Skype con la squadra, come riporta la Gazzetta dello Sport per far sentire la propria vicinanza e per incitare il gruppo a non mollare. Il messaggio del presidente è stato commentato positivamente da tutto lo spogliatoio. Con questa vittoria il Napoli si porta definitivamente in corsa per il quarto posto e per la qualificazione in Champions promessa ad agosto da Gattuso Probabilmente nulla cambierà nelle valutazioni della proprietà nei confronti dell'allenatore ma, quantomeno, una maggiore serenità potrà servire per chiudere la stagione avendo raggiunto uno degli obiettivi fissati nella scorsa estate

