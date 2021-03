I sindaci di Bologna e Palermo si ritirano dal vertice che nega le violazioni di Israele

(Di lunedì 15 marzo 2021) IVirginio Merola die Leoluca Orlando dihanno ritirato la loro partecipazione ad un incontro internazionale travolto a difenderedalle critiche alle suedei diritti umani dei palestinesi e del diritto internazionale. L’incontro, che si terrà martedì 16 marzo, si propone formalmente di contribuire a “sradicare l’odio e i pregiudizi nelle nostre città”. Invece, come hanno scritto in una lettera aperta 14 organizzazioni ebraiche internazionali, l’incontro ha lo scopo di promuovere la fraudolenta … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

weareafreeworld : RT @in3dmu: I sindaci di Bologna e Palermo si ritirano da un vertice volto a difendere Israele dalle critiche - in3dmu : I sindaci di Bologna e Palermo si ritirano da un vertice volto a difendere Israele dalle critiche - GazaFFlotilla : @bdsitalia @virginiomerola @LeolucaOrlando1 @Pace_Palestina @99Posse @UnPontePer @ArciNazionale @Sereno_Regis… - GazaFFlotilla : @bdsitalia @virginiomerola @LeolucaOrlando1 @Pace_Palestina @99Posse @UnPontePer @ArciNazionale @Sereno_Regis… -

Ultime Notizie dalla rete : sindaci Bologna

... religiose e civili, e difende i diritti del popolo palestinese, esprime gratitudine e apprezzamento per la decisione deidi, Virginio Merola, e di Palermo, Leoluca Orlando, di non ...Quel modello prevede che ie le "Conferenze di servizio" siano i responsabili dei progetti ... Valentino Castellani (Torino), Massimo Cialente (L'Aquila), Sergio Cofferati (), Giuliano ...Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Spoleto e portato nel carcere di Perugia su ordine della procura generale di Bologna.In carcere per furti Il soggetto di nazionalità albanese devono scontare cin ...Il Presidente Bello, che ha ricevuto dal Sindaco Massimo Olivetti la delega permanente ... parteciperà anche all’Assemblea nazionale, che si terrà a Bologna, probabilmente da remoto, considerando le ...