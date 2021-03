Giletti contro la Lucarelli: "Non ho danneggiato Corona. Tu voti a Ballando" (Di lunedì 15 marzo 2021) Novella Toloni A Non è l'arena il conduttore si è scagliato contro Selvaggia Lucarelli dopo che quest'ultima lo aveva accusato di aver danneggiato Corona invitandolo in tv Scontro a distanza tra Massimo Giletti e Selvaggia Lucarelli a Non è l'Arena. Nell'ultima puntata del programma di La7 il conduttore ha invitato l'avvocato di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, per parlare degli sviluppi del caso dopo la sentenza di revoca dei domiciliari. Ma prima di dare spazio al tema della serata, Giletti si è reso protagonista di un'arringa difensiva contro le accuse mossegli dalla giornalista Selvaggia Lucarelli. L'arresto di Fabrizio Corona ha visto coinvolto in prima persona anche ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 marzo 2021) Novella Toloni A Non è l'arena il conduttore si è scagliatoSelvaggiadopo che quest'ultima lo aveva accusato di averinvitandolo in tv Sa distanza tra Massimoe Selvaggiaa Non è l'Arena. Nell'ultima puntata del programma di La7 il conduttore ha invitato l'avvocato di Fabrizio, Ivano Chiesa, per parlare degli sviluppi del caso dopo la sentenza di revoca dei domiciliari. Ma prima di dare spazio al tema della serata,si è reso protagonista di un'arringa difensivale accuse mossegli dalla giornalista Selvaggia. L'arresto di Fabrizioha visto coinvolto in prima persona anche ...

