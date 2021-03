Enrico Letta e i giovani nel cuore (Di lunedì 15 marzo 2021) Il discorso di Enrico Letta all’Assemblea del Partito democratico, che lo ha eletto segretario con una votazione praticamente unanime (forse anche troppo, visto il taglio schietto del suo intervento), apre uno scenario nuovo nella politica italiana. Sia per le linee programmatiche non scontate, sia per la prospettiva elettorale non rinunciataria, sia per l’idea di politica e di partito. Si profila l’intenzione, esplicita e caparbia, di fare del Pd il protagonista di una nuova stagione riformista, motore di un’ampia alleanza per battere le destre. Le grandi sfide della transizione ambientale, digitale e demografica, che attanagliano il nostro Paese, possono essere vinte – dice Letta – se si mantiene viva e si alimenta l’identità europea e si dà vita a una nuova economia partecipativa, a un nuovo welfare inclusivo e si forma una nuova ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 marzo 2021) Il discorso diall’Assemblea del Partito democratico, che lo ha eletto segretario con una votazione praticamente unanime (forse anche troppo, visto il taglio schietto del suo intervento), apre uno scenario nuovo nella politica italiana. Sia per le linee programmatiche non scontate, sia per la prospettiva elettorale non rinunciataria, sia per l’idea di politica e di partito. Si profila l’intenzione, esplicita e caparbia, di fare del Pd il protagonista di una nuova stagione riformista, motore di un’ampia alleanza per battere le destre. Le grandi sfide della transizione ambientale, digitale e demografica, che attanagliano il nostro Paese, possono essere vinte – dice– se si mantiene viva e si alimenta l’identità europea e si dà vita a una nuova economia partecipativa, a un nuovo welfare inclusivo e si forma una nuova ...

