DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 2, ecco il nuovo trailer! (Di lunedì 15 marzo 2021) DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 2 torna a mostrarsi nella sua magnificenza nell'ultimo teaser trailer. Lo trovate in quest'articolo Dopo una recente fuga di notizie, id Software e Bethesda hanno rilasciato ufficialmente il nuovo teaser trailer di DOOM Eternal: The Ancient Gods Parte 2. Il breve filmato in questione (potete ammirarlo cliccando sul player che vi proponiamo qui in basso in questa news) vede lo Slayer preparasi a combattere con il suo arcinemico mentre le forze di entrambe le Parti si teletrasportano. Vediamo tutti gli ulteriori dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

