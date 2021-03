Decreto Sostegni | novità su fatture elettroniche 2019 e Certificazione Unica

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comto la proroga per la conservazione delledele per la trasmissione telematica e consegna della. Credit: PixabayAttraverso un comto stampa ufficiale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha reso noto che ildel governo prevede la proroga dei termini per la conservazione dellerelative ale di quelli per la trasmissione telematica e la consegna della. Ti potrebbe interessare anche -> Pensione, uno scivolo per i lavoratori statali: l’idea di Brunetta La ...

Nelci saranno per i vaccini circa 5 miliardi. Lo ha detto il sottosegretario al Mef, Claudio Durigon, a Radio 24, confermando indiscrezioni di stampa. Lo stanziamento servirà per ...Viene comunicato che nel' attualmente in corso di redazione verranno previste: la proroga dei termini per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019 e la proroga ...Nell’ottica di queste due priorità il Governo Draghi prova a dare un’accelerata proprio nel Decreto Sostegno. Dunque ad aprile, così come annunciato dal sottosegretario all’Economia, Claudio Durigon e ...Rottamazione cartelle, la soglia sarà di 5.000 euro per quelle fino al 2015 e lo stralcio sarà per tutti: lo anticipa stamani il sottosegretario al Mef Claudio Durigon a Radio 24 sottolineando alcuni ...