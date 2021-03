Contro lo spreco dosi di vaccino le Regioni dovranno preparare liste di riserva (Di lunedì 15 marzo 2021) Sarà fornita a breve un’indicazione da parte della struttura Commissariale per l’Emergenza Covid per “evitare il rischio dello spreco di dosi”. L’ipotesi è quella di chiedere alle Regioni liste di riserva in caso di rinuncia alla somministrazione da parte di singoli cittadini. In quel caso sarà contattato all’ultimo minuto, per l’inoculazione sostitutiva, un altro paziente che era in lista nei giorni successivi e che ne ha diritto. Il sistema - a quanto si apprende - sarà comunque valutato caso per caso in ogni regione. Sul tema era intervenuto ieri sera a Che Tempo Che Fa, Francesco Paolo Figliuolo, il commissario straordinario all’emergenza: “Bisogna utilizzare il buonsenso: se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo bene, altrimenti si va su classi vicine o sennò su chiunque passa va ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Sarà fornita a breve un’indicazione da parte della struttura Commissariale per l’Emergenza Covid per “evitare il rischio dellodi”. L’ipotesi è quella di chiedere allediin caso di rinuncia alla somministrazione da parte di singoli cittadini. In quel caso sarà contattato all’ultimo minuto, per l’inoculazione sostitutiva, un altro paziente che era in lista nei giorni successivi e che ne ha diritto. Il sistema - a quanto si apprende - sarà comunque valutato caso per caso in ogni regione. Sul tema era intervenuto ieri sera a Che Tempo Che Fa, Francesco Paolo Figliuolo, il commissario straordinario all’emergenza: “Bisogna utilizzare il buonsenso: se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo bene, altrimenti si va su classi vicine o sennò su chiunque passa va ...

Advertising

TgLa7 : #Vaccini: contro spreco dosi liste riserva Regioni. Chiamate last minute a pazienti in lista nei giorni successivi - marcopalears : Ecco, questa è una bella notizia. Altro cambio di passo #vaccino #Figliuolo - Bianca34874951 : RT @TgLa7: #Vaccini: contro spreco dosi liste riserva Regioni. Chiamate last minute a pazienti in lista nei giorni successivi - annamaria_ff : RT @HuffPostItalia: Contro lo spreco dosi di vaccino le Regioni dovranno preparare liste di riserva - HuffPostItalia : Contro lo spreco dosi di vaccino le Regioni dovranno preparare liste di riserva -

Ultime Notizie dalla rete : Contro spreco Quando una sedia scomoda alimenta la creatività Tutti si sentono scomodamente seduti e ciononostante combattono contro la pura routine della vita ... Questo " diceva - sembra che avvenga perché tutte le energie difensive provocano un tremendo spreco ...

Contro lo spreco alimentare serve un approccio umano In Italia, la legge Gadda del 2016 contro lo spreco alimentare ha cercato di arginare il fenomeno, semplificando le procedure per le donazioni di cibo da parte delle aziende verso le realtà benefiche.

Contro lo spreco alimentare serve un approccio umano Linkiesta.it Vaccini, contro lo spreco di dosi ipotesi liste di riserva da Regioni Sarà fornita a breve un'indicazione da parte della struttura Commissariale per l'Emergenza Covid per "evitare il rischio dello spreco di dosi". L'ipotesi è quella di chiedere alle Regioni liste di ris ...

Contro lo spreco dosi di vaccino le Regioni dovranno preparare liste di riserva La struttura commissariale fornirà indicazioni per evitare che sia sprecato il farmaco. Figliuolo da Fazio: "Se avanzano dosi, immunizzare chi passa" ...

Tutti si sentono scomodamente seduti e ciononostante combattonola pura routine della vita ... Questo " diceva - sembra che avvenga perché tutte le energie difensive provocano un tremendo...In Italia, la legge Gadda del 2016loalimentare ha cercato di arginare il fenomeno, semplificando le procedure per le donazioni di cibo da parte delle aziende verso le realtà benefiche.Sarà fornita a breve un'indicazione da parte della struttura Commissariale per l'Emergenza Covid per "evitare il rischio dello spreco di dosi". L'ipotesi è quella di chiedere alle Regioni liste di ris ...La struttura commissariale fornirà indicazioni per evitare che sia sprecato il farmaco. Figliuolo da Fazio: "Se avanzano dosi, immunizzare chi passa" ...