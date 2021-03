Confcommercio Fvg: «Operatori turistici e commessi categorie a rischio, serve subito il vaccino» (Di lunedì 15 marzo 2021) Operatori del turismo e collaboratori dei negozi, i commessi, categorie a rischio e dunque da vaccinare quanto prima possibile, una volta coperte le fasce di popolazione più fragili per età o patologie pregresse. È la posizione di Confcommercio del Friuli Venezia Giulia, pronta a sostenere e comunicare la disponibilità di imprese associate che si propongano con adeguate strutture e spazi per le somministrazioni del vaccino. «Il primo esempio – sottolinea il presidente regionale Giovanni Da Pozzo, d’intesa con i presidenti territoriali Gianluca Madriz di Gorizia, Alberto Marchiori di Pordenone e Antonio Paoletti di Trieste – arriva da Lignano, con il gruppo Andretta che ha informato di una iniziativa di acquisto delle dosi e inoculazione ai propri collaboratori nel rispetto delle ... Leggi su udine20 (Di lunedì 15 marzo 2021)del turismo e collaboratori dei negozi, ie dunque da vaccinare quanto prima possibile, una volta coperte le fasce di popolazione più fragili per età o patologie pregresse. È la posizione didel Friuli Venezia Giulia, pronta a sostenere e comunicare la disponibilità di imprese associate che si propongano con adeguate strutture e spazi per le somministrazioni del. «Il primo esempio – sottolinea il presidente regionale Giovanni Da Pozzo, d’intesa con i presidenti territoriali Gianluca Madriz di Gorizia, Alberto Marchiori di Pordenone e Antonio Paoletti di Trieste – arriva da Lignano, con il gruppo Andretta che ha informato di una iniziativa di acquisto delle dosi e inoculazione ai propri collaboratori nel rispetto delle ...

