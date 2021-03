Cagliari, tra polemiche e delusioni spazio alla rinascita di Simeone (Di lunedì 15 marzo 2021) Primo passo falso del Cagliari dell’era Semplici. I rossoblù cedono il passo alla Juventus nonostante diverse polemiche a causa del mancato cartellino rosso a Cristiano Ronaldo in occasione del fallo commesso su Cragno Prima sconfitta del Cagliari di Semplici, ma segnali incoraggianti per i rossoblù in vista della seconda parte di stagione e in chiave Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 15 marzo 2021) Primo passo falso deldell’era Semplici. I rossoblù cedono il passoJuventus nonostante diversea causa del mancato cartellino rosso a Cristiano Ronaldo in occasione del fallo commesso su Cragno Prima sconfitta deldi Semplici, ma segnali incoraggianti per i rossoblù in vista della seconda parte di stagione e in chiave Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

OfficialSSLazio : ?? @ciroimmobile: “Studiando la storia della Lazio, Giorgio Chinaglia è l’attaccante che più mi ha emozionato, tra t… - NBaccani : RT @mirkonicolino: #Cuadrado con quello di ieri a Cagliari (il 6° stagionale) raggiunge il 3° posto tra i top assist-man della storia della… - yutomanga : RT @mirkonicolino: #Cuadrado con quello di ieri a Cagliari (il 6° stagionale) raggiunge il 3° posto tra i top assist-man della storia della… - matteo210499 : @jerryscottismo Forse in lega non si sono accorti che da oggi in poi c’è un precedente per cui magari tra 3 mesi Ca… - Chicca141002 : RT @mirkonicolino: #Cuadrado con quello di ieri a Cagliari (il 6° stagionale) raggiunge il 3° posto tra i top assist-man della storia della… -