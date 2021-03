Bambin Gesù, intervento salvavita su neonato di 25 settimane (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. – Era nato estremamente pretermine alla 25esima settimana con un ampio “dotto di Botallo” aperto, un difetto del sistema circolatorio che stava mandando in “tilt” il suo organismo, come spesso accade nei Bambini che vengono al mondo troppo presto. Con un intervento mini-invasivo per via trans-catetere in emodinamica, (procedura con cui si correggono le anomalie dei flussi di sangue attraverso micro-cannule inserite nei vasi che portano al cuore) l’e’quipe multidisciplinare dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’ ha chiuso il dotto difettoso, evitando al Bambino molto piccolo – appena 1.200 grammi di peso al momento dell’intervento – i rischi di un’operazione a torace aperto. A poche settimane dalla procedura salvavita il neonato e’ potuto ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. – Era nato estremamente pretermine alla 25esima settimana con un ampio “dotto di Botallo” aperto, un difetto del sistema circolatorio che stava mandando in “tilt” il suo organismo, come spesso accade neii che vengono al mondo troppo presto. Con unmini-invasivo per via trans-catetere in emodinamica, (procedura con cui si correggono le anomalie dei flussi di sangue attraverso micro-cannule inserite nei vasi che portano al cuore) l’e’quipe multidisciplinare dell’Ospedale Pediatricoo Gesu’ ha chiuso il dotto difettoso, evitando alo molto piccolo – appena 1.200 grammi di peso al momento dell’– i rischi di un’operazione a torace aperto. A pochedalla proceduraile’ potuto ...

Advertising

daniele19921 : RT @Nellina38303549: CHE STRAZIO! Stefano Vicari, Bambin Gesù: 'Posti letto occupati al 100% da tentativi di suicidio, non mi era mai succe… - CiaoKarol : I segreti di Santa Teresina del Bambin Gesù per vivere una 'vita piena nella gioia' , anche nelle difficoltà - rainvberr1 : @Harry_Styles PORCO IL BAMBIN GESÙ SI! - CiaoKarol : I segreti di Santa Teresina del Bambin Gesù per vivere una ‘vita piena nella gioia’ , anche nelle difficoltà: I SEG… - MauroBonisoli : @SkyTG24 grazie Signore... di avercelo donato a noi Italiani... però a ben guardare non c'è lo meritiamo e con tant… -

Ultime Notizie dalla rete : Bambin Gesù Se a 12 anni pesi 31 chili: un padre racconta la storia di anoressia di sua figlia " L'esperienza di Ginevra - ha spiegato a Fanpage.it la dottoressa Valeria Zanna responsabile del Centro per Disturbi Alimentari dell'Ospedale Bambin Gesù di Roma e medico di Ginevra - Ci fa ...

"Perché non ci sono rischi". I virologi 'assolvono' il vaccino AstraZeneca Carlo Federico Perno, Direttore di Microbiologia e Virologia al Bambin Gesù di Roma, in un'intervista su Repubblica . Lo stop di AstraZeneca Per il momento, però, il siero italo - inglese ha subìto ...

" L'esperienza di Ginevra - ha spiegato a Fanpage.it la dottoressa Valeria Zanna responsabile del Centro per Disturbi Alimentari dell'Ospedaledi Roma e medico di Ginevra - Ci fa ...Carlo Federico Perno, Direttore di Microbiologia e Virologia aldi Roma, in un'intervista su Repubblica . Lo stop di AstraZeneca Per il momento, però, il siero italo - inglese ha subìto ...