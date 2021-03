Aggiornamento WhatsApp taglia fuori vecchio iPhone con iOS 9 (Di lunedì 15 marzo 2021) Un nuovo Aggiornamento WhatsApp è stato appena reso disponibile per gli iPhone, in particolare nella sua versione iOS 2.21.50. Si tratta di una versione stabile presente sull’App Store e dunque a disposizione di tutti i possessori di melafonini. O quasi, a dire il vero: in effetti, l’update più che caratterizzarsi per qualche funzione particolare, passerà alla storia come quello che taglia del tutto il supporto ad un dispositivo in particolare, anche se del lontano 2011. Per quale iPhone non sarà più supportato WhatsApp Dell’Aggiornamento ora a disposizione per utenti iOS non beneficerà il vecchio iPhone 4S. Come è ben noto, il melafonino è restato fermo alla versione del sistema operativo iOS 9: per questo motivo, l’ultima ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Un nuovoè stato appena reso disponibile per gli, in particolare nella sua versione iOS 2.21.50. Si tratta di una versione stabile presente sull’App Store e dunque a disposizione di tutti i possessori di melafonini. O quasi, a dire il vero: in effetti, l’update più che caratterizzarsi per qualche funzione particolare, passerà alla storia come quello chedel tutto il supporto ad un dispositivo in particolare, anche se del lontano 2011. Per qualenon sarà più supportatoDell’ora a disposizione per utenti iOS non beneficerà il4S. Come è ben noto, il melafonino è restato fermo alla versione del sistema operativo iOS 9: per questo motivo, l’ultima ...

wordweb81 : Aggiornamento #WhatsApp taglia fuori vecchio iPhone con #iOS9 - cuorepiangente : Anche a voi si blocca il touch? Nel senso siete tipo su whatsapp non risponde niente .. ti fa tornare alla home e f… - Epalermo2020 : Il trucco WhatsApp per scoprire la posizione di qualcuno. Io quando mi è arrivata la notifica dell’aggiornamento lo… - TEL3PVTHY : @Txesvft whatsapp sta facendo l'aggiornamento e per ora non va - alisyacifuentes : comunque adesso col nuovo aggiornamento di whatsapp, si possono sentire anche gli audio senza che risulti il visualizzato -